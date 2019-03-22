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PKK 'Haziran Hareketi'ni nasıl kurguladı?

22.03.2019 02:06

A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında, PKK'nın kurguladığı 'Haziran Hareketi' deşifre edildi. Birleşik Haziran Hareketi’nde yer alan birçok millet düşmanının çeşitli partilerde kritik roller aldığına dikkat çekildi.


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