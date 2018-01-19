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PKK avcısı tankların sınıra sevkiyatı sürüyor!

18 Ocak 2018, Perşembe
M60T Sabra tipi ağır muharebe tankları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonu öncesinde Hatay'daki sınır birliklerine sevk ediliyor.
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