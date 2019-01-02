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Peş peşe yola çıktılar… Sınırda hareketli dakikalar

02 Ocak 2019, Çarşamba

Fırat’ın doğusuna yapılması planlanan harekat öncesinde bölgede hareketli dakikalar yaşanıyor. Askeri konvoylar Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis’e ulaştı. Konvoyların geçişi sırasında bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.


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