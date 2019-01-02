Peş peşe yola çıktılar… Sınırda hareketli dakikalar

Fırat’ın doğusuna yapılması planlanan harekat öncesinde bölgede hareketli dakikalar yaşanıyor. Askeri konvoylar Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis’e ulaştı. Konvoyların geçişi sırasında bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Peş peşe yola çıktılar… Sınırda hareketli dakikalar02 Ocak 2019, Çarşamba
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