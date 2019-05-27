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Pendik'te maganda lüks aracıyla ortalığı birbirine kattı

27.05.2019 10:31

İstanbul Pendik'de lüks aracıyla caddeye çıkan maganda, akan trafiğe aldırmadan 'drift' yaptı. Sürücüler durmak zorunda kalırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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