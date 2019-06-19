Pelin Akil'den hayranlarına uyarı: Burası bizim özelimiz! (Video) 19.06.2019 17:09

Pelin Akil isyan etti! Geçtiğimiz aylarda ikiz kızları Alin ve Lina'yı dünyaya getiren ünlü oyuncu Pelin Akil, Instagram hesabından hayranlarına uyarıda bulundu. Akil, kapıdaki güvenliği atlatarak evlerine kadar gelen hayranlarına "Yapmayın bunu. Burası bizim evimiz, özelimiz" dedi.

Oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, mutlu evliliklerini kızları Ali ve Lina'nın doğumu ile birlikte taçlandırmıştı.

Sosyal medya paylaşımları ile büyük beğeni toplayan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan çiftten Pelin Akil, anne olduktan sonra anneler ve anne adaylarına tavsiyelerde bulunmaya başladı.

Takipçileri ile sık sık iletişim kurmaya çalışan güzel oyuncu, yaşadığı bir olay hakkında isyanını hayranları ile paylaştı.

Evine gelen kişiler hakkında konuşan Akil, şu ifadeleri kullandı:

"BU YAPTIĞINIZ DOĞRU DEĞİL!"

"Evimize kadar gelip, kapımızı çalıp 'Evinizi ziyarete geldik, sizi görmeye geldik' diyen bazı kız arkadaşlar var. Yapmayın bunu. Burası bizim evimiz, özelimiz. Dışarıda zaten sizi gördüğümde seve seve öpüyorum, konuşuyorum, fotoğraf çektiriyorum. Aşağıda güvenlik de var ama nasıl yukarı çıkabildiniz bilmiyorum. Ama bu yaptığınız doğru değil."