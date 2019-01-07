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Payitah Abdülhamid'de bomba sahne! Mason Albert Pike'ın 2'si gerçekleşen 3 dünya savaşı planı!

07 Ocak 2019, Pazartesi

TRT'nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in 56. bölümünde yer alan baronların toplandığı ve Albert Pike'ın mektubunun okunduğu sahne geceye damga vurdu. Dizide, 33. dereceden mason olan Albert Pike'ın 3 dünya savaşı çıkartma planı işlendi. Peki Mason Albert Pike 2'si gerçekleşen, 3 dünya savaşı planı nedir?


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