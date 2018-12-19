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Papağana işkence yapan Murat Özdemir'in tepki çekecek yeni görüntüleri ortaya çıktı

19 Aralık 2018, Çarşamba

Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören ve gözaltına alındıktan sonra 21 gün akıl hastanesinde yatırılma kararı verilen Murat Özdemir'in tepki çekecek yeni görüntüleri ortaya çıktı.


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