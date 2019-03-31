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Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

31.03.2019 16:34

Siirt'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçim görevlileri ve oy pusulaları, bazı yerleşim yerlerine askeri helikopterle taşındı.


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