Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, borda ürün geliştirme ve ticarileştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, "Yüksek teknoloji açısından hayati önem taşıyan elektrikli araçlar için menzil artırmaya ve uçuş süresini artırmaya yönelik bor temelli yerli yakıt pili sistemlerini üretmede belli bir noktaya geldik." dedi.
Otomobillerde bor dönemi başlıyor! Bor temelli yerli yakıt pili geliyor18.04.2019 10:45
- Sandıktaki usulsüzlük skandalları sonrası gözler YSK'dan gelecek kararda! İstanbul için kritik 48 saat...
- Milyonlarca emekliye ikinci maaş şansı! Tamamlayıcı emeklilik teşvik edilecek...
- 'Altın ve yakut işlemeli halıya' müşteri ararken yakalandılar
- Başkan Erdoğan'dan kıdem tazminatı mesajı: Kimsenin mağdur edilmesini istemiyoruz
- Otomobillerde bor dönemi başlıyor! Bor temelli yerli yakıt pili geliyor
- Boydak Holding 2020’de 3 şirketi halka açıyor
- TMSF, Uzan Grubu'na açtığı davayı kazandı
- AP'nin terör sevici raportörü Kati Piri'den Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı
- Elazığ'da 'Ejderha Taşı'na operasyon! Suçüstü yakalandılar
- Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili soruşturma sürüyor
- İmamoğlu'nun mazbata alması sonrası Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler...
- Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay'ın hastalığı ne? İşte son durumu...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.