Otomobillerde bor dönemi başlıyor! Bor temelli yerli yakıt pili geliyor 18.04.2019 10:45

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, borda ürün geliştirme ve ticarileştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, "Yüksek teknoloji açısından hayati önem taşıyan elektrikli araçlar için menzil artırmaya ve uçuş süresini artırmaya yönelik bor temelli yerli yakıt pili sistemlerini üretmede belli bir noktaya geldik." dedi.