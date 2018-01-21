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ÖSO, YPG ile çatışmaya başladı

20 Ocak 2018, Cumartesi
Türkiye'nin YPG-PKK-PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı 'Zeytin Dalı' operasyonu sürerken Türk Silahlı Kuvvetli ile birlikte ortak hareket eden Özgür Suriye Ordusu güçleri teröristler ile çatışıyor. Görüntülerde yoğun ateş altına alındığı görülüyor.
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