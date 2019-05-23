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Osmanlı geleneği iftar topu 120 yıldır Kudüs'te yaşatılıyor

23.05.2019 22:47

Osmanlı geleneği iftar ve sahur topu, Filistin'in işgal altındaki Kudüs kentinde yaşatılmaya devam ediyor. İşgalci İsrail yönetimi ise 1900'lerin başından bu yana bölgede kullanılan Osmanlı topunu engellemek için türlü girişimlerde bulunuyor.


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