Haberler Web TV Ortaöğretimde yeni sistem öğrencilere neler getirecek?

Ortaöğretimde yeni sistem öğrencilere neler getirecek?

17.05.2019 11:40

Ortaöğretimde eğitim sistemi değişiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanacak yeni sistemle ilgili bazı detaylar da belli oldu. Konu ile ilgili gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı. İşte ortaöğretimde yeni sistem...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları