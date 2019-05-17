Ortaöğretimde yeni sistem öğrencilere neler getirecek? 17.05.2019 11:40

Ortaöğretimde eğitim sistemi değişiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanacak yeni sistemle ilgili bazı detaylar da belli oldu. Konu ile ilgili gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı. İşte ortaöğretimde yeni sistem...