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Orhan Gencebay’ın oğlunu bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edildi

26.04.2019 13:29

Beşiktaş’ta yol tartışması yüzünden Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay’ı bıçakla yaralayan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


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