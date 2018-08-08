Ordu’da sel felaketi' Köprü yıkıldı 08 Ağustos 2018, Çarşamba

Ordu'nun Ünye ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur sonrası ilçenin doğusundaki Cevizdere Irmağı'nda sel taşkınına neden oldu. Cevizdere üzerinde bulunan tek şeritli köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı.