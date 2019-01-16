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Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu

16 Ocak 2019, Çarşamba

Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'dan sefer iptali duyuruları peş peşe geldi.


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