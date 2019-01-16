Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu

Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'dan sefer iptali duyuruları peş peşe geldi.
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu16 Ocak 2019, Çarşamba
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