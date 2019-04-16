Karaman’da resim öğretmenliği yapan 26 yaşındaki Esin Ergeçer, alışveriş sonrası marketin kasasında ödeme yaparken parasını düşürdü. Parasının olmadığını fark edince markete giderek güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ve arkasında bekleyen şahsın parasını aldığını gören öğretmen, şikayetçi oldu.
Öğretmeni şoke eden olay! ‘Bu yaştaki adam da bunu yapıyorsa…’16.04.2019 19:28
- Öğretmeni şoke eden olay! ‘Bu yaştaki adam da bunu yapıyorsa…’
- AK Parti'den YSK'ya flaş mazbata başvurusu
- Başkan Erdoğan ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan önemli açıklamalar
- Esenyurt'ta korkutan yangın
- AK Parti'nin YSK'ya sunduğu 3 bavul belgede neler var?
- Tezahürat yapan Galatasaraylı taraftarlara otomobil çarptı, o anlar kamerada
- Comolli Brahimi ve Niasse'ın menajerleriyle transfer görüşmesi yaptı
- Son dakika: Medipol Başakşehir'den Galatasaraylı Abdürrahim Albayrak hakkında suç duyurusu
- İstanbul'un ormanlarını "gladyatör" koruyacak
- Paris İtfaiyesi Notre Dame Katedrali’ndeki yangına müdahale anlarını paylaştı
- Ankara’da şok operasyon! Ağına düşürdüğü kadınları...
- Ali İhsan Yavuz: İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için başvurduk
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.