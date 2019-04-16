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Öğretmeni şoke eden olay! ‘Bu yaştaki adam da bunu yapıyorsa…’

16.04.2019 19:28

Karaman’da resim öğretmenliği yapan 26 yaşındaki Esin Ergeçer, alışveriş sonrası marketin kasasında ödeme yaparken parasını düşürdü. Parasının olmadığını fark edince markete giderek güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ve arkasında bekleyen şahsın parasını aldığını gören öğretmen, şikayetçi oldu.


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