Öğrencilere iş garantili eğitim 14.02.2019 09:26

Öğrencilere iş garantili eğitim için sektör yetkilileriyle işbirliği yapıldı. Binlerce öğrenci pek çok alanda iş garantili mesleğe kavuşacak. Seferberlik, ülke geneline yayılacak.