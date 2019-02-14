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Öğrencilere iş garantili eğitim

14.02.2019 09:26

Öğrencilere iş garantili eğitim için sektör yetkilileriyle işbirliği yapıldı. Binlerce öğrenci pek çok alanda iş garantili mesleğe kavuşacak. Seferberlik, ülke geneline yayılacak.


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