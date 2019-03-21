Öcalan'ın yeğeni SP'ye oy istedi

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi kol kola veren Zillet İttifakı'na Kandil ve FETÖ'den oy toplama kampanyaları devam ediyor! Daha önce PKK ve FETÖ'nün birçok adayı Zillet İtifakı için çağrı yapmış, destek istemişti. Son olarak Öcalan'ın yeğeni yaptığı konuşmada Saadet Partisi için oy istedi! İşte kirli ittifakı bir kez daha gözler önüne seren o görüntüler...
Öcalan'ın yeğeni SP'ye oy istedi21.03.2019 20:03
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