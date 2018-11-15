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Öcalan’ın sağ kolu terörist Osman Erdal böyle görüntülendi

15 Kasım 2018, Perşembe

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın sağ kolu Osman Erdal'ın, İsviçre’deki Zürih Havalimanı’nda iltica için beklediği ortaya çıktı. Kırmızı bültenle aranan terörist, İsviçre’nin iltica talebini reddetmesi üzerine havalimanında mahsur kaldı.


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