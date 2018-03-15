Yol Durumu

Nişasta bazlı şeker neden zararlı?

14 Mart 2018, Çarşamba

Tıp otoriteleri şekerin her türlüsünün insan sağlığına zararlı olduğu konusunda hemfikir. Çünkü uzmanlara göre insanın vücut sistemi fazla şeker tüketmek için tasarlanmadı. Son günlerin en çok konuşulan sağlık konusu nişasta bazlı şeker, yani NBŞ ise şekerlerin en zararlısı. Peki insan vücudu günde ne kadar şekeri tolere edebiliyor? Nişasta bazlı şekerin zararı hangi özelliklerinden kaynaklanıyor, NBŞ vücutta nasıl bir seyir izliyor ve hangi organları etkiliyor?

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları