Nişasta bazlı şeker neden zararlı? 14 Mart 2018, Çarşamba

Tıp otoriteleri şekerin her türlüsünün insan sağlığına zararlı olduğu konusunda hemfikir. Çünkü uzmanlara göre insanın vücut sistemi fazla şeker tüketmek için tasarlanmadı. Son günlerin en çok konuşulan sağlık konusu nişasta bazlı şeker, yani NBŞ ise şekerlerin en zararlısı. Peki insan vücudu günde ne kadar şekeri tolere edebiliyor? Nişasta bazlı şekerin zararı hangi özelliklerinden kaynaklanıyor, NBŞ vücutta nasıl bir seyir izliyor ve hangi organları etkiliyor?