Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir, federasyonun 1 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Nihat Özdemir TFF başkan adaylığını açıkladı23.05.2019 12:20
- Nihat Özdemir TFF başkan adaylığını açıkladı
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