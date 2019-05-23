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Nihat Özdemir TFF başkan adaylığını açıkladı

23.05.2019 12:20

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir, federasyonun 1 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.


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