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Nevşehir Adliyesi'nde Hollanda'dan gelen zarf paniği (Video)

25.06.2019 13:00

Nevşehir Adliyesi'ne Hollanda'dan gönderildiği öğrenilen zarfın içinden toz çıktı. Yetkililerin haber vermesi üzerine adliyeye AFAD ve uzman ekipler yönlendirildi.


Edinilen bilgiye göre, bu sabah Nevşehir Adliyesi Sulh Mahkemesi'ne posta yoluyla bir zarf gönderildi. Gönderilen zarfı alan ve açan görevliler, zarfın içinden tozun çıkması sonrasında paniğe kapıldı. Yapılan ihbar sonrasında Nevşehir Adliyesi'ne AFAD ve uzman ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin adliye içindeki incelemeleri sürürken, zarfı açan adliye personeli hastaneye sevk edildi.
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