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Necip Fazıl Kısakürek'in son röportajı! Aynı zamanda bir ilk...

25.05.2019 10:58

Video olarak yayınlanan röportajın, aynı zamanda renkli olması sebebiyle de ilk olma özelliği taşıyor. Video 1983 yılında, Necip Fazıl Kısakürek'in evinde çekilmiş. Öğrencilik yıllarından, son günlerine kadar yanında olan felsefe öğretmeni ve Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı'nın Yönetimm Kurulu üyelerinden Mustafa Cabat'ın verdiği bilgiye göre bu röportajın kaydını Ayhan Songar yapmış. Ayhan Songar aynı zamanda Necip Fazıl Kısakürek'in fotoğraflarını çeken isim olarak da biliniyor.


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