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NATO zirvesinde liderler Hırvatistan-İngiltere maçını takip etti

12 Temmuz 2018, Perşembe

Brüksel'de bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Hırvatistan'ın İngiltere'yi yenerek finale yükseldiği Dünya Kupası yarı final maçının son anlarını cep telefonundan birlikte seyretti

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