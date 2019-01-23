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Mustafa Sarıgül hangi partiden aday olacak?

23 Ocak 2019, Çarşamba

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti. Takvim gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin Mustafa Sarıgül'ün istifasını yorumladı. Şahin, "DSP çatısı altında bu seçime girceğini düşünüyorum." dedi.


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