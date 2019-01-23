Mustafa Sarıgül hangi partiden aday olacak?

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti. Takvim gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin Mustafa Sarıgül'ün istifasını yorumladı. Şahin, "DSP çatısı altında bu seçime girceğini düşünüyorum." dedi.
Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti. Takvim gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin Mustafa Sarıgül'ün istifasını yorumladı. Şahin, "DSP çatısı altında bu seçime girceğini düşünüyorum." dedi.
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