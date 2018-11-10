Mustafa Kemal Atatürk Anıtkabir'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80'inci yıl dönümünde Başkan Erdoğan'ın da katıldığı bir heyet ile düzenlenen törende Anıtkabir'de anıldı.
Mustafa Kemal Atatürk Anıtkabir'de anıldı10 Kasım 2018, Cumartesi
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