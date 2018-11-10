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Mustafa Kemal Atatürk Anıtkabir'de anıldı

10 Kasım 2018, Cumartesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80'inci yıl dönümünde Başkan Erdoğan'ın da katıldığı bir heyet ile düzenlenen törende Anıtkabir'de anıldı.


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