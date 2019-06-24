Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 23 Haziran Pazar gecesi özel bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster'in en dikkat çeken soru ve yarışmacılarının derlendiği özel bölümlerden biri olan bölüme, bir Yeşilçam filmi sorusu damga vurdu. Soruda "Süt Kardeşler ve Banker Bilo filmlerinde babası ile beraber rol alan oyuncu hangidir?" diye soruldu. Peki bakın herkesin konuştuğu o Yeşilçam sorusunun cevabı ne imiş… İşte Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoler Olmak İster'in özel bölüm soru ve cevapları…
Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Yeşilçam sorusu | “Süt Kardeşler ve Banker Bilo filmlerinde…” (Video)24.06.2019 17:50
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- Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Yeşilçam sorusu | “Süt Kardeşler ve Banker Bilo filmlerinde…” (Video)
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