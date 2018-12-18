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Murat Özdemir'in bu görüntüleri olay oldu! 'Niye çığlık çığlığa bu papağan?'

18 Aralık 2018, Salı

Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Türkiye'nin tepkini çeken Murat Özdemir, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden getirildiği sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya seslenen Özdemir’den Tarım ve Orman Bakanlığı da şikayetçi oldu.


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