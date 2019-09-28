Murat 124'ü 200 bin TL'ye satmadı! Görenleri şoke ediyor 28.09.2019 15:08

Hurda sayılabilecek ancak baştan sona tamamen orijinal parçaları bulunan 1974 model Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki görenler gözlerine inanamadı. 12.500 liraya aldığı arabaya 200 bin TL teklif edildi ancak genç adam aracını satmaya yanaşmıyor. Murat 124 ya da halk arasındaki yaygın ismiyle Hacı Murat, 1971 yılında Tofaş'ın Bursa fabrikasında Fiat 124 şasesine oturtularak Türkiye'de yabancı lisansla üretilen ilk otomobil. Murat 124 1971-1976 arasında 134 bin 867 adet üretilmiştir. İşte şoke eden o araç...

1197cc'lik motoru 65hp güç üretmekte ve aracı 170km/saat hıza çıkarabilmektedir. Murat adı Fiat markasının Türkiye'ye uyarlanmasıdır. Koç Holding ve Fiat bu isim değişikliğiyle, Türk tüketicisine yerli bir otomobil sunumunu vurgulamak için yapılmıştır. Fiat İspanya'da da aynı isim değişikliğini, o zamanki ortağı Seat ile de uygulamış, İspanya'da satışa sunulan Fiat araçları Seat adıyla satılmıştır. Fiat 124, Avrupa'da Yılın Otomobili yarışmasında 1967'de birincilik ödülünü almıştır.

DÖNEMİNDE BİRÇOK YENİLİĞE İMZA ATTI

Bugün artık çok sıradan sayılan özellik olarak telaffuz bile edilmeyen kimi özellikler Murat 124'le standart olarak hayatımıza girmiştir. Dört silindirli alaşım blok ve çift boğazlı bir karbüratöre sahip olması nedeniyle 5000-5500 devir/dakika gibi o yıllara göre çok sayılacak devirleri rahatlıkla yakalayabilmesi, gece için çift kırılmalı pozisyona getirilerek geceleri farlardan gözü koruyan iç ayna, çakmak, güneşlik, kapıdan kumandalı iç aydınlatmalar, benzin ikaz lambaları, direksiyonu da kilitleyen kontak, çift fazlı silecek hatta kalorifer gibi özelliklerin standart olarak sunulması o yıllar için devrim özelliğini taşıyordu.

Murat 124'ün günümüze kadar varlığını sürdürmesinin en büyük nedenlerinden birisi şüphesiz yerli olmasının da verdiği avantajla ucuz bakım ve parça maliyetidir. Özellikle 1970'li yıllardaki dünyada gösteren petrol krizinde, benzin fiyatlarının 2'ye 3'e katlamasıyla Murat 124, güçlü ve büyük motorlu Amerikan otomobillerinin karşısında, Türk halkının baş tacı olmuştur.

Hurda sayılabilecek 1974 model Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki görenler hayran kalıyor!

Facebook'ta modifiye düşkünlerini peşinden sürükleyen araba tutkunu Paşam Sezer, 12.500 liraya aldığı Murat 124'ü adeta yeniden yaptı.

Araç ilk önce sıfırdan 4 ayda orijinalliği bozulmadan hatasız makbul İtalyan parçalarıyla toplandı.

Araba tutkunu Paşam Sezer 12 bin 500 TL'ye satın aldığı otomobile tam 38 bin TL harcayarak aracı inanılmaz bir duruma getirdi.

43 yaşındaki aracı topladığı parçalarla fabrika çıkışındaki haline çeviren Paşam Sezer aynı zamanda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da farklı vizyonlar sağlayarak araba tutkunlarının gözdesi durumunda.

Paşam Sezer'e Murat 124 için astronomik teklifler gelse de o 'Ben bu aracı kızım için yaptım, benden ona baba yadigarı olarak kalacak.' diyerek tüm teklifleri elinin tersiyle itti.

İşte 12.500 TL'ye alınan 43 yaşındaki Murat 124'ün harika değişimi!