Münbiç'teki patlamada provokasyon şüphesi! Saldırıyı kim gerçekleştirdi? 16 Ocak 2019, Çarşamba

Münbiç meydana gelen patlamanın arkasında kim yada kimler var? A Haber canlı yayınında meydan gelen patlamayı değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, patlamanın Trump ve Erdoğan'ın Suriye'deki son gelişmeleri ele aldıkları ve Erdoğan tarafından ifade edilen Sayın Trump ile tarihi öneme sahip bir anlayış birliğine varıldığını ifade ettiği telefon görüşmenin ardından gerçekleştiğini altını çizdi. Başbuğ, bu saldırının ardından evanjelistlerin olabileceğini ve Astana sürecinin zedelemek istediklerinin de sözlerine ekledi. İşte Başbuğ'un o açıklamaları...