Muharrem İnce’nin seçim şarkısının orijinalinin bir Yunan türküsü olduğu ortaya çıktı 18 Haziran 2018, Pazartesi

Her seferinde milli projeleri durdurma vaadinde bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gittiğini beyan eden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni seçim şarkısının Yunan halk türküsünden esinlendiği ortaya çıktı.

YUNANİSTANLILARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Yunan halk türküsünün Türk siyasi partisi tarafından seçim şarkısı olarak kullanılması, Yunanistanlıların ilgisini çekti.



Yunan haber sitelerinde, "Atatürkçü Muharrem İnce dünyaca meşhur olan, Yunan halk türküsünü 'Dirlanda' şarkısını seçim propagandasında kullandı. 18 Yunan adasını geri alacağını iddia eden İnce, Yunanca şarkı hatta Kalimnos adası balıkçılarının şarkısını kullanmaktan çekinmedi" yorumları yapıldı.



1972 yılında Tanju Okan da bu Yunanca şarkıyı Türkçe versiyonu ile söylemişti