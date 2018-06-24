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Muharrem İnce'nin Maltepe Mitingi'nde terör örgütleri kol kola

23 Haziran 2018, Cumartesi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Maltepe mitinginde CHP-HDP ve marjinal sol örgütlerin kol kola miting alanına gitmesi sosyal medyada tepki çekti.

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