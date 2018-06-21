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Muharrem İnce'den polise ağır küfürler

21 Haziran 2018, Perşembe

Sosyal medyada ortaya çıkan bir videoda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce telefonla görüştüğü polis memuruna ağza alınmayacak sözler sarfediyor.

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