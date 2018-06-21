Muharrem İnce'den polise ağır küfürler

Sosyal medyada ortaya çıkan bir videoda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce telefonla görüştüğü polis memuruna ağza alınmayacak sözler sarfediyor.
Muharrem İnce'den polise ağır küfürler21 Haziran 2018, Perşembe
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