CHP'nin sandıkta hüsrana uğrayan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den itiraflar ardı ardına geldi... Katıldığı bir canlı yayın programında "apolet konusunda hata yaptım, kabul ediyorum" diyen Muharrem İnce, aynı yayında bir itirafa daha imza attı. İnce, vatandaşların seçim kampanyasında kullanılmak üzere verdiği bağışlarla otel kapattıklarını itiraf etti! İşte o anlar...
Muharrem İnce seçmenin verdiği kampanya paralarıyla otel kapatmış!12 Temmuz 2018, Perşembe
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