Muharrem İnce eşini sandıkta unuttu 24 Haziran 2018, Pazar

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Yalova'da oyunu kullandı. Seçim çalışmaları boyunca istediğini elde edemeyen ve dün İstanbul'da yaptığı mitingde alanı bile doldurayaman Muharrem İnce'nin gerginliği yüzüne yansımış göründü. İnce oy verdikten sonra açıklama yaptığı esnada bir gazeteciyi de azarladı. Daha sonra salondan ayrılan İnce, o sırada oy veren eşi Ülkü İnce'yi sandık başında unuttu.