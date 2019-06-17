Haberler Web TV Muhammed Mursi’nin şehit olmasına dikkat çeken yorum: Bu bir cinayettir

Muhammed Mursi’nin şehit olmasına dikkat çeken yorum: Bu bir cinayettir

17.06.2019 20:32

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu. Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Mursi mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdi. Söz konusu duruşmada ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı "casuslukla" suçlanacaktı. Mursi’nin şehit olması A Haber ekranlarında derinlemesine irdelendi. A News Yayın Koordinatör Orhan Sali, Mursi’nin ölümü hakkında kritik yorumlarda bulunarak, “Şunun altını çizmek istiyorum; bu bir oldubitti değildir. (Mursi’nin şehit olması) Bu açık ve net bir cinayettir. Bu kadar yıl hapiste tutulma sonucu bütün dünyanın gözü önünde bir cinayettir.” dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları