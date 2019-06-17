Muhammed Mursi’nin şehit olmasına dikkat çeken yorum: Bu bir cinayettir

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu. Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Mursi mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdi. Söz konusu duruşmada ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı "casuslukla" suçlanacaktı. Mursi’nin şehit olması A Haber ekranlarında derinlemesine irdelendi. A News Yayın Koordinatör Orhan Sali, Mursi’nin ölümü hakkında kritik yorumlarda bulunarak, “Şunun altını çizmek istiyorum; bu bir oldubitti değildir. (Mursi’nin şehit olması) Bu açık ve net bir cinayettir. Bu kadar yıl hapiste tutulma sonucu bütün dünyanın gözü önünde bir cinayettir.” dedi.
Muhammed Mursi’nin şehit olmasına dikkat çeken yorum: Bu bir cinayettir17.06.2019 20:32
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