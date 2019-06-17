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Muhammed Mursi'nin hafızalardan silinmeyen konuşması

17.06.2019 19:20

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu. Abdulfettah Sisi'nin 3 Temmuz 2013'te darbeyle yönetime el koymasının ardından Mursi 2013 yılından bu yana zindanlarda zulüm görüyordu. Muhammed Mursi, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanıydı. Mursi, darbe ile yönetimden indirilmeden önce hafızalardan silinmeyen bir konuşmaya imza atmıştı. İşte Mursi'nin darbeden önce son sözleri...


Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu. Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Mursi mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdi. Söz konusu duruşmada ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı "casuslukla" suçlanacaktı.

Abdulfettah Sisi'nin 3 Temmuz 2013'te darbeyle yönetime el koymasının ardından Mursi 2013 yılından bu yana zindanlarda zulüm görüyordu. Muhammed Mursi, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanıydı.

Mursi, darbe ile yönetimden indirilmeden önce hafızalardan silinmeyen bir konuşmaya imza atmıştı.

Mursi'nin darbeden önceki son konuşması adeta bir vasiyet gibi... İşte Mursi'nin darbeden önce son sözleri...

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