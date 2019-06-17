Haberler Web TV Muhammed Mursi’nin darbeden önce son konuşması! Dünyaya haykırmıştı

Muhammed Mursi’nin darbeden önce son konuşması! Dünyaya haykırmıştı

17.06.2019 22:07

Mahkeme salonunda şehit olan Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, darbeden önceki son konuşmasıyla dünyaya demokrasi dersi vermişti. Mursi cunta rejimi tarafından idam edilmek isteniyordu. Mursi mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdi. İşte Mursi'nin darbe yapılmadan önceki son konuşması...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları