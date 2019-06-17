Mahkeme salonunda şehit olan Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, darbeden önceki son konuşmasıyla dünyaya demokrasi dersi vermişti. Mursi cunta rejimi tarafından idam edilmek isteniyordu. Mursi mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdi. İşte Mursi'nin darbe yapılmadan önceki son konuşması...
Muhammed Mursi’nin darbeden önce son konuşması! Dünyaya haykırmıştı17.06.2019 22:07
- Muhammed Mursi’nin darbeden önce son konuşması! Dünyaya haykırmıştı
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