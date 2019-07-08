Muhalefetin yeni nesil siyaset mühendisliği! Böyle tutarsızlık görülmedi 08.07.2019 22:50

23 Haziran İstanbul seçimi sonrası siyasetteki zemin hareketlenirken bir taraftan da siyasetin doğasına aykırı muhalefet odaklı birtakım proje ittifaklar ve onların uzantıları da birbirine girdi. İşte A Haber’in hazırladığı, muhalefetin söylem ve eylemler arasındaki tutarsızlıkları ile birbirini yalanlayan açıklamalarını anlatan analiz haberi…