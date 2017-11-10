Yol Durumu

Muhabire saldıran at kayboldu

09 Kasım 2017, Perşembe
Sarıyer'de dün başıboş gezen ve insanlara saldırma anı güvenlik kameralarına yansıyan at bugün çevrede görülmedi.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
SERHAT SERHAT

olaya mutabık birisi alıp kesmiştir panik yapmayın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.11.2017 22:48
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları