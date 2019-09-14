Muğla Ortaca'da orman yangını! 4 ilden gelen 11 helikopterle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor (Video) 14.09.2019 11:27

Son dakika haberine göre Muğla Ortaca’da akşamüzeri yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangına, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle müdahale ediliyor. An itibariyle 21 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer, 120 personel ile 4 ilden gelen 11 helikopterle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ortaca'nın Gölbaşı Mahallesi Sıtma Deresi mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden aktif hale geldi.

GÜÇLÜKLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Gündüz saatlerinde helikopterle yangına müdahale eden ekipler sarp arazide karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın, söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği öğrenildi.

An itibariyle yangına 21 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer ve 120 personelle müdahale edildiği belirtildi.