Müge Anlı'daki Afyon cinayetinde şok gelişmeler! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 23 Ağustos'ta Afyonkarahisar'ın Harbiş mahallesindeki semt pazarında hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel ve aşk yaşadığı Yasin Bey canlı yayında iddialara yanıt verdi. 46 yaşındaki Tuncay Demirel ve eşi Nazife Demirel hakkında 4 Ekim Müge Anlı canlı yayınında sıcak gelişmeler yaşandı. Uygunsuz görüntüler içeren Nazife Demirel videosunu izleyen Tuncay Demirel, cinayete mi kurban gitti? Nazife Demirel ve Yasin Bey'den Müge Anlı canlı yayınında şok sözler! İşte Müge Anlı'daki Afyon cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı'yı pes ettiren Afyon cinayeti! Cinsel içerikli görüntüleri çıkan Nazife Demirel: Kocam beni pavyona gönderip...04.10.2019 13:31
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