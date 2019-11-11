Müge Anlı canlı yayınında Sevgi Demir'in anlattıkları başta Müge Anlı olmak üzere tüm Türkiye'yi çileden çıkardı! Hafta içi Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Kasım Pazartesi günü yayınlanan programda akıllara durgunluk veren bir olaya tanık oldu Türkiye! Dedektif gibi çocuğunun babası Ömer Sırtaş'ın izini süren Sevim Demir, öğrendiği gerçekler karşısında şoke oldu. Müge Anlı canlı yayınına çıkarak tüm gerçekleri anlatan Sevgi Hanım'ı dinleyenlerin ağzı açık kaldı. Sevgi Demir, beraber yaşadığı ve bir çocuk sahibi olduğu eşi Ömer Sırtaş'ın foyasını ortaya çıkartırken, 41 yaşındaki adamın canlı yayına bağlanarak bütün gerçekleri anlatmasını istedi. Öyle ki, Demir, bir gün çocuğu eşinin telefonuyla oynadığı sırada eşinin WhatsApp'ına girdi ve farklı bir kadınla olan konuşmalarını gördü. Konuşmaların son derece samimi bir şekilde ilerlediğini gören Demir, 'ömrüm' ve 'seni seviyorum' mesajları üzerine adeta başından vurulmuşa döndü. Eşini o an terk eden Sevgi Demir, olayın peşine düştü ve eşinin 7 kadınla daha birlikte olduğunu öğrendi. İşte 8 kadınla aynı anda birlikte olan ve iddiaya göre zengin kadınları tercih eden Ömer Sırtaş hakkında şoke eden gelişmeler!
Müge Anlı'yı çileden çıkaran Sevgi Demir olayı! Çocuğunun babasının 8 kadınla olan ilişkisini ortaya çıkardı11.11.2019 17:19
- Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden hakkında şok iddia: Cinsel içerikli videolar ve...
- Fatih'te 4 kardeşin "siyanürlü ölümünde" son dakika gelişmesi: Özel kıyafetlerle...
- CHP terör örgütlerinin arka bahçesi oldu! İşte CHP'lilerin arka çıktığı teröristler
- Türkiye'nin 'yeşil' dönüşümü! İşte fotoğraflarla ağaçlandırma yapılan alanların eski ve yeni görüntüleri
- Çanakkale'de kapalı kasa kamyonda 82 kaçak göçmen bulundu!
- SAT komandoları Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nda!
- Son dakika: Nafakada üç formül! Yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak? Nafaka yasasında son durum nedir?
- Müge Anlı'yı çileden çıkaran Sevgi Demir olayı! Çocuğunun babasının 8 kadınla olan ilişkisini ortaya çıkardı
- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yabancı uyruklu kadına zorla fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı
- Kayıp olarak aranıyordu! 16 yaşındaki genç kız şok baskında...
- Çorum'da "Geleceğe Nefes" kampanyası ile Guinness Dünya Rekoru denemesi
- Esenyurt'ta boş arazide erkek cesedi bulundu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.