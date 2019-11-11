Müge Anlı'yı çileden çıkaran Sevgi Demir olayı! Çocuğunun babasının 8 kadınla olan ilişkisini ortaya çıkardı 11.11.2019 17:19

Müge Anlı canlı yayınında Sevgi Demir'in anlattıkları başta Müge Anlı olmak üzere tüm Türkiye'yi çileden çıkardı! Hafta içi Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Kasım Pazartesi günü yayınlanan programda akıllara durgunluk veren bir olaya tanık oldu Türkiye! Dedektif gibi çocuğunun babası Ömer Sırtaş'ın izini süren Sevim Demir, öğrendiği gerçekler karşısında şoke oldu. Müge Anlı canlı yayınına çıkarak tüm gerçekleri anlatan Sevgi Hanım'ı dinleyenlerin ağzı açık kaldı. Sevgi Demir, beraber yaşadığı ve bir çocuk sahibi olduğu eşi Ömer Sırtaş'ın foyasını ortaya çıkartırken, 41 yaşındaki adamın canlı yayına bağlanarak bütün gerçekleri anlatmasını istedi. Öyle ki, Demir, bir gün çocuğu eşinin telefonuyla oynadığı sırada eşinin WhatsApp'ına girdi ve farklı bir kadınla olan konuşmalarını gördü. Konuşmaların son derece samimi bir şekilde ilerlediğini gören Demir, 'ömrüm' ve 'seni seviyorum' mesajları üzerine adeta başından vurulmuşa döndü. Eşini o an terk eden Sevgi Demir, olayın peşine düştü ve eşinin 7 kadınla daha birlikte olduğunu öğrendi. İşte 8 kadınla aynı anda birlikte olan ve iddiaya göre zengin kadınları tercih eden Ömer Sırtaş hakkında şoke eden gelişmeler!