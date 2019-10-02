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Müge Anlı'dan canlı yayında çok konuşulan tepki: Kaybolduysa da iyi olmuş... Müge Anlı sosyal medyaya damga vurdu

02.10.2019 17:44

Müge Anlı 2 Ekim canlı yayında çok konuşulan bir tepkiye imza attı. Hafta içi her gün birbirinden ilginç kayıp ve cinayetleri araştıran başarılı sunucu Müge Anlı, kız çocuk doğurduğu için hamileyken bile eşine şiddet uygulayan 65 Yaşındaki Vakkas Akteke için söyledikleri sosyal medyaya damga vurdu. Binlerce kişi Müge Anlı'yı verdiği tepkiyle tebrik etti. İşte 2 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşanan şok olay...


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