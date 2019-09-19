Müge Anlı'da son dakika Burhan Aykurt gelişmesi: Mahmut Aykurt gözüne kestirdiği kadınları... 19.09.2019 12:49

Müge Anlı canlı yayınında Burhan Aykurt olayıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı! 10 aydır kendisinden haber alınamayan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında canlı yayında şok gelişme yaşandı. Mahmut Aykurt'un kardeşi Burhan Aykurt hakkında verdiği çelişkili ifadelerin ardından, 19 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına konuşan muhtar Niyazi Canözü, Burhan Aykurt'un çocukluk arkadaşı Nadir Bey ve ismini vermek istemeyen bir kadın izleyicinin sözleri stüdyoda şok etkisi yarattı. Mahmut Aykurt, kardeşi Burhan Aykurt'un başına gelenleri saklıyor mu? İşte Müge Anlı canlı yayınında son dakika Burhan Aykurt gelişmesi!

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Burhan Aykurt gelişmesi! 28 Kasım'da Muğla'da esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında şok gelişmeler yaşandı! Burhan Aykurt, abisi Mahmut Aykurt'un alacak - verecek davası yüzünden öldürüldü mü? İşte 19 Eylül Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri!