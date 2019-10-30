Müge Anlı'da son dakika! 49 gündür aranan Gencer Zengin çamaşır ipiyle ağaca asılmış şekilde ölü bulundu 30.10.2019 11:14

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Gencer Zengin gelişmesi herkesi dehşete düşürdü. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkan Şahsenem Zengin, eşinden 2 Eylül'den bu yana haber alamadığını belirtmişti. Müge Anlı'ya çıkarak kendisini en yakın arkadaşı ile aldatan kocasını arayan Şahsenem Zengin acı haberle karşı karşıya kaldı. 43 yaşındaki Gencer Zengin, çamaşır ipiyle ağaca asılmış şekilde ölü bulundu. Eşi Gencer Zengin'in bipolar hastası olduğunu belirten Şahsenem Zengin, 30 Ekim Müge Anlı canlı yayınında bakın neler anlattı...

Gencer Zengin'den 12 Eylül'den bu yana haber alamayan Şengül Hanım, 43 yaşındaki eşini aramak için dün Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı. Tokat Almus'a bağlı Gölgeli Beldesi'nde yaşayan bir çocuk babası Gencer Bey, motosikletiyle evine dönerken kayıplara karışmıştı. Traktörüne yedek parça almak için evden ayrılan Zengin, son olarak köyüne 7 KM uzaklıkta kameralara takılmıştı.Gencer Zengin'den acı haber geldi.

Çamaşır ipiyle ağaca asılmış şekilde bulundu!

Dün gerçekleşen arama çalışmalarında motosikletine ulaşılan Gencer Zengin'in cansız bedeni bir ağaca çamaşır ipiyle asılmış şekilde bulundu. Müge Anlı, haberi dün aldığını ancak canlı yayında iletmek istemediğini söyledi.