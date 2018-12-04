Müge Anlı'da ortalık yine karıştı! Birgül Memiş'in çocuğunun öz babası kim? 4 Aralık

Müge Anlı canlı yayınında bugün, Birgül Memiş ile eski eşi Faruk Aydın yine karşı karşıya geldi. 4 Aralık Müge Anlı canlı yayınında taraflar birbirini yalanlamaya devam etti. Birgül Memiş'in oğlu Görkem'in ve eski eşinin yaşadığı Ardahan Koyupınar Köyü sakinleri Birgül Hanım'ı suçladı. Peki, Birgül Memiş'in eski kocasından olmadığını iddia ettiği çocuğun babası kim? Müge Anlı ekibiyle DNA testi yaptırmaya giden Birgül Memiş, oğluyla karşılaştığı zaman duygu dolu anlar yaşadı. Oğlu Görkem annesini değil babasını istedi. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan kişiler Birgül Memiş ve eski eşi Faruk Aydın hakkında neler anlattı? İşte 4 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...
Müge Anlı'da ortalık yine karıştı! Birgül Memiş'in çocuğunun öz babası kim? 4 Aralık04 Aralık 2018, Salı
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