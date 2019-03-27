Müge Anlı'da kedini mehdi ilan eden kişi ifşa oldu! Hz. Süleyman'ın hazinesi var dedi ve iki arkadaşı... 27.03.2019 12:02

Müge Anlı canlı yayında bir garip define hikayesi! Kendisini mehdi ilan eden Nur Ahmet Pehlivan, Müge Anlı canlı yayınında ifşa oldu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında herkesi dehşete düşüren bir olayla karşılaşıldı. Palu ailesindeki gibi dini inançları kullanarak para kazanmaya çalışan şarlatan Nur Ahmet Pehlivan'ın, iki arkadaşı Silivri'de bir evin altında HZ. Süleyman'ın hazinesinin olduğunu söyleyerek kandırdığı ortaya çıktı. Yerin 65 metre derinliğine kadar kazı yapan Enes Uçkan ile Cemal Gülgör'den 15 gündür haber alınamıyor.