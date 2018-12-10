Müge Anlı'da kan donduran gelişme! Yanmış kadın cesedi Meral Polat'a mı ait? Fikriye Hanım canlı yayında neler anlattı? 10 Aralık 2018, Pazartesi

Müge Anlı canlı yayınında aranan ve 21 gündür haber alınamayan Meral Polat hakkında bugün neler yaşandı? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 10 Aralık Pazartesi günü Meral Polat'tan bir iz aranmaya devam edildi. 18 Kasım'da Adana'dan İzmir'e erkek arkadaşı Hüseyin Bey'in yanına giden Meral Polat'tan o gün bu gündür haber alınamıyor. Anne Fikriye Hanım kızı hakkında bilgi alabilmek için İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gitti ve karşılaştığı gerçek kan dondurucuydu. İşte 10 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Meral Polat hakkında yaşanan gelişmelerin detayları...