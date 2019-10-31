Müge Anlı'da işlenen Nilgün Şimşek olayında ortaya çıkan detaylar korkuttu! Başını yere vurularak... 31.10.2019 13:48

Müge Anlı canlı yayınında işlenen Nilgün Şimşek olayında ortaya çıkan detaylar korkuttu! 37 yaşındaki iki çocuk annesi Nilgün Şimşek Hatay İskenderun’dan, 4 Nisan 2017 tarihinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra kayıplara karıştı. Mustafa Şimşek, Nilgün Şimşek’in kaybını merak eden komşularına, “Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya’ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı şeklinde konuştu. Her şey bu açıklamadan sonra başladı. Kızının vefat ettiğini komşularından duyan Nilgün Şimşek'in annesi ve ablası, Müge Anlı'dan yardım istedi. Nilgün Şimşek'e ne olduğu araştırılırken ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu! İşte Müge Anlı canlı yayınında son Nilgün Şimşek olayının dehşet veren detayları...

Nilgün Şimşek'in annesi canlı yayına katılan Mustafa Şimşek'in ilk eşini suçlayarak bilerek yaptığını ve iddia ettiği şeylerin ortalığı karıştırma amaçlı olduğunu söyledi. "Gerçekleri konuşun, hep siz yaptınız!" diyerek Mustafa Şimşek'in eşini suçlayan acılı anne iddialarına devam etti.

KOCASININ "ÖLDÜ" DEDİĞİ NİLGÜN ŞİMŞEK'İN CENAZESİNİ KİMSE GÖRMEDİ

"Eski eşi ve oğlu Nilgün Şimşek cinayetini biliyorlar mı?" iddiası gündeme bomba gibi oturdu. Evlendiklerinde kendisinin 20, Mustafa Şimşek'in ise 17 yaşında olduğunu söyleyen kadın 27 yıl evli kaldıklarını ve arasının iyi olduğunu belirtti. İki oğlu olduğunu söyleyen kadın aynı zamanda Nilgün Şimşek'in kapı komşusu olduğu ve o sırada başka biriyle evli olduğunu belirtti. İskenderun'da yaşadıklarını ve Nilgün Şimşek'in de üç çocuğu olduğunu söyleyen Mustafa Şimşek'in ilk eşi aynı zamanda Nilgün Şimşek ile de o zamanlar çok samimi olduklarını ve arasının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Eski eşinin kimlik isminin Mustafa ancak aile arasında adının Emin olarak geçtiğini de ekleyen kadın canlı yayında Nilgün Şimşek'in annesi ve ablası tarafından suçlamalara maruz kaldı. Her iki tarafında iddiaları izleyicileri ekrana kilitledi.

Canlı yayındaki ilk eş halasının vefat etmesi üzerine Mustafa Şimşek ile ayrıldıklarını, o sırada ise Nilgün Hanım'ın hala evli olduğunu söyledi. Kendisi boşandıktan sonra eski eşi Mustafa Şimşek ile Nilgün Şimşek'in evlendiğini söyleyen kadın iddialarına devam etti.